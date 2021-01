Dans le cadre d’un HS sur la Transformation digitale, WMC a sollicité le DG de Ooredoo, Mansoor Rachid Al Khater. A cette occasion et tout en admettant que «… la pandémie Covid-19 a bouleversé le monde de manière inattendue…», le patron de l’opérateur n’a pas manqué de souligner en substance que les conséquences de la Covid-19 sur «tous les aspects de nos activités au quotidien ont été surprenantes et souvent positivement…».

Et il explique : « Comme beaucoup de ses pairs internationaux, Ooredoo a fait preuve d’une grande résilience dans ses opérations commerciales face à un contexte des plus difficiles… Grâce au télétravail, notre exercice n’a pas été affecté. Notre priorité avait été, en premier lieu, d’assurer le bien-être de nos équipes et de préserver leur santé, celle de leurs familles et de nos clients… ».

Abondant dans le même sens, Hatem Mestiri, Chief Technology Officer, assure que «le numérique est en train de sauver l’économie mondiale», puisqu’« il permet de poursuivre l’activité économique à distance. Au lieu de voyager et de rencontrer les gens physiquement, les entreprises organisent des rencontres par vidéo-conférence et des ventes à distance ».

Par ailleurs, il est convaincu que «… la 5G et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) seront déterminantes dans la mutation vers un monde plus écologique et plus connecté, ce qui aura un impact certain sur les modes de vie ».

Retrouvez le texte complet de l’Interview

Hatem Mestiri indique également que «… la Tunisie sera au rendez-vous pour cette révolution technologique qui a déjà commencé dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient…».

Pour lui, il ne faut pas avoir peur de la 5G, et il rappelle qu’au début du siècle dernier, tout le monde avait peur des fréquences Radio, mais en fin de compte, le transistor a fini par s’imposer et personne ne parle maintenant d’arrêter sa radio FM, rassure-t-il.

Pour sa part, Raja GUELMAMI, Chief Marketing Officer, fait état de «Notre passion, notre expérience et tout notre savoir-faire pour accompagner nos clients vers cette transformation à travers des solutions conçues sur-mesure».

Elle poursuit en disant que Ooredoo, toujours précurseur en termes d’innovation, s’est engagé à mettre à la disposition de ses abonnés, particuliers et business, les offres fixes, mobile, cloud & IOT les plus adaptées à leurs besoins.

Ainsi, « … pour répondre aux besoins croissants en termes de cloud et de stockage de données des entreprises, Ooredoo offre le service de l’hébergement des données dans son Data Center à Mghira aux normes ISO 27001 (Systèmes de gestion de la sécurité de l’information), afin de garantir une structure ultra-connectée et sécurisée tant au niveau physique que virtuel ».

Et Guelmami d’ajouter : «… nous avons lancé la première offre prépayée sur-mesure avec une expérience 100% digitale ». Car, « pour Ooredoo Tunisie, cette révolution technologique est d’autant plus importante que nous avons toujours été pionnier dans le développement des usages mobiles en apportant des idées novatrices…».

Retrouvez le texte complet de l’Interview

Enfin, le Digital Transformation Senior Director, Haythem Ben Naceur, estime que « la Covid-19 a été paradoxalement un véritable catalyseur pour plus de digitalisation » en Tunisie.

De ce fait et selon lui, «… Ooredoo Tunisie a toujours su faire face à plusieurs challenges et a compté sur le travail de ses équipes qui, dans des conditions difficiles, ont gardé le cap pour apporter les meilleurs services à nos clients… ».

Ainsi, « Ooredoo a développé son application “My Ooredoo“ disponible sur les stores IOS et Android afin de se rapprocher encore plus de ses clients en offrant une expérience client fluide et intuitive pour faciliter le suivi du solde…».

Enfin, Haythem Ben Naceur promet : «… Ooredoo Tunisie continuera sur cette lancée et va lancer beaucoup de nouveautés durant les mois à venir. Nous sommes également décidés à développer de nouveaux canaux digitaux pour être encore plus proches de nos abonnés et les accompagner pendant cette crise sanitaire ».