L’avancement de la mise en œuvre du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires, pour la période 2013-2021, a été au centre de la réunion du comité de pilotage de ce programme, tenue vendredi, sous la présidence du ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure, Kamel Doukh.

Ce programme concerne environ 155 quartiers populaires, pour un coût d’environ 700 millions de dinars (MD), au profit de plus de 858 mille habitants et 233 mille logements.

Ce programme réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU), vise à améliorer les conditions de vie au sein des quartiers populaires, à travers la réhabilitation des infrastructures et la réalisation des équipements collectifs et des espaces industriels, en plus de l’amélioration des conditions environnementales et sociales, et en les généralisant à tous les projets programmés.

Le financement de ce programme est national, avec une contribution de l’Agence française de développement (AFD), de l’Union Européenne et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le ministre a indiqué que l’ARRU, est l’un des principaux acteurs qui œuvre à lutter contre la propagation des constructions anarchiques, à travers l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans les quartiers populaires.