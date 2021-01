Le 5 janvier 2021, deux décrets gouvernementaux fixant le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et le Salaire minimum agricole garanti (SMAG) ont été publiés dans la dernière édition du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Voici le décret complet publié au JORT :

Télécharger (PDF, 1.05Mo)