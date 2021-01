“Tunisie, Dix ans et dans Dix ans” est l’intitulé d’un nouveau livre de 240 pages, en langue française, qui vient de paraître aux éditions Leaders.

Il s’agit d’un ouvrage collectif sur les enseignements et le bilan de la première décennie post-2011. Il recueille le témoignage de plusieurs militants et personnalités tunisiennes, de diverses familles politiques, et leurs attentes pour les dix prochaines années.

Cet ouvrage, édité et réalisé sous la direction de Taoufik Habaieb et préfacé par Hakim El Karoui, réunit vingt-quatre figures tunisiennes qui se sont engagées dans la transition démocratique en Tunisie.

Parmi elles figurent notamment Mustapha Kamel Nabli (ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie), Yadh Ben Achour (constitutionnaliste et membre du Comité des droits de l’Homme de l’ONU), Mustapha Ben Jaafar (président de l’Assemblée nationale constituante 2011-2014), Sophie Bessis (historienne et essayiste), Emna Mnif (médecin, active dans la société civile), Selma Mabrouk (médecin, constituante), Fadhel Moussa (professeur universitaire, constituant) Yassine Brahim (ancien ministre, ancien président du parti Afek Tounes), Ahmed Ounaies (ancien ambassadeur), Kamel Jendoubi (ancien ministre et ancien président de l’Instance électorale), Elyès Jouini (ancien ministre), Fadhel Abdelkéfi (ancien ministre, désormais président du parti Afek Tounes), Ridha Ben Mosbah (ancien ministre, ancien ambassadeur) et Wided Bouchamoui (ancienne présidente de l’UTICA).

Trois questions leur ont été posées : les enseignements majeurs, les conditions d’une démocratie et les perspectives d’avenir.

Le style de réponse a été laissé ouvert à tout un chacun. Dans son Avant-propos, l’éditeur de cet ouvrage écrit que ce document se propose d’introduire un “débat pluriel et profond (…) la densité des textes, la richesse de leur contenu et la pertinence des analyses et projections nous interpellent.

Elles pourraient constituer des éléments utiles d’un grand débat national qu’attend la Tunisie dès ce début de l’année 2021 de sa deuxième décennie démocratique.