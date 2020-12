Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 29 décembre au Palais de Carthage, le premier président du Tribunal administratif, Abdessalem Mehdi Grissiaa.

Ce dernier a remis au chef de l’Etat le rapport annuel de cette juridiction pour les années 2017, 2018 et 2019, mais aussi le rapport relatif aux élections présidentielle et législatives de 2019 et celui des municipales partielles.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Grissiaa a déclaré avoir informé le chef de l’Etat des fonctions juridictionnelles et consultatives du Tribunal.

Il l’a également tenu informé des préoccupations de la justice administrative et des attentes des magistrats de l’ordre administratif quant à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Le premier président du Tribunal administratif a, par ailleurs, informé le président de la République de l’état d’avancement du projet de code de justice administrative.