L’Union des éditeurs tunisiens (UET) et l’association Ibsar (loisirs et cultures pour les non et mal voyants) ont signé un accord de coopération et de partenariat en vertu duquel les deux parties réaliseront des projets mixtes en matière notamment de formation de jeunes à besoins spécifiques et des jeunes non et malvoyants en vue de garantir leur insertion sociale, éducative et culturelle.

Lors de la cérémonie de signature lundi matin au siège de l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), les deux parties ambitionnent de faciliter l’accès de ces jeunes à certaines productions littéraires et intellectuelles à travers les technique braille ou Epub3.

L’accord vise le renforcement du travail participatif dans les activités qui s’insèrent dans le cadre des centres d’intérêt de l’association Ibsar et la consolidation du rôle de l’association dans les domaines relevant des prérogatives de l’Union des éditeurs tunisiens.