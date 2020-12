Le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des différents projets sportifs et de jeunesse dans le gouvernorat de Bizerte a fait l’objet d’une séance de travail tenue lundi, au siège du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle.

Au cours de cette réunion présidée par Sihem Ayadi, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, en présence notamment du gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, il a été convenu de tenir ce mercredi une séance technique en présence des représentants du ministère et des services municipaux de la ville Bizerte pour examiner le dossier technique lié à la préparation de la piscine municipale, déterminer la valeur des fonds nécessaires à sa remise en oeuvre et assurer le retour des activités des différents clubs sportifs spécialisés dans les sports de natation.

Il a été également décidé de consacrer une superficie de 10 hectares octroyés par le ministère des domaines de l’Etat et des Affaires immobilières pour la réalisation d’une piste artificielle d’athlétisme à Menzel Bourguiba, avec des fonds totaux estimés à 3 millions de dinars, et dont les travaux démarrent au cours de l’année prochaine 2021.

Dans le même contexte, il a également annoncé que l’appel d’offres a été lancé et les fonds nécessaires ont été alloués pour la réalisation d’une salle de sports collectifs à Mateur, qui devrait commencer au cours de l’année 2021, parallèlement à l’allocation des fonds dus aux études techniques pour la mise en place d’un stade municipal à Utique au cours de la même année et la programmation de la réalisation d’un stade municipal à Ghezala dans le budget du conseil régional pour l’année prochaine.

D’autre part, il a été convenu de réaménager le centre de formation de Nadhour, en particulier après le règlement de sa situation foncière, et d’envoyer une équipe d’experts du ministère pour inspecter l’état de détérioration de la salle de sport de Menzel Bourguiba en vue d’une intervention technique globale concernant notamment la réparation du toit et l’installation des équipements logistiques nécessaires et autres problèmes non résolus.