Le ministère tunisien du Transport et de la Logistique a annoncé la suspension, dès lundi 21 décembre 2021, de tous les vols à l’aller, au retour et en transit, entre les aéroports tunisiens et ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, suite à l’émergence d’une nouvelle souche du virus Covid-19 au Royaume-Uni.

Dans un communiqué publié lundi 21 courant, il est précisé que la Tunisie ne va pas accueillir des personnes en provenance de ces pays, ou ayant transité par ces pays. “Cette décision sera appliquée jusqu’à nouvel ordre”.