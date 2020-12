Composé de 5 sociétés organisées autour des pôles stratégiques de l’assurance non vie, de l’assurance vie, de la finance, de l’immobilier et des services, le groupe a été fondé en 1973 par M. Abdelaziz ESSASSI.

La Société ASSURANCES MAGHREBIA détient directement des participations directes dans les 4 autres entreprises du groupe :

– 56% du capital de la Société MAGHREBIA IMMOBILIERE,

– 72,08% du capital de la Société ASSURANCES MAGHREBIA VIE,

– 82,37% du capital de la Société MAGHREBIA FINANCIERE SICAR et

– 85,25% du capital de la société CODWAY.

Assurances Maghrebia

La Société d’Assurances Maghrebia est une société anonyme d’assurances multi branches, créée en janvier 1973, avec un capital initial de 10 000 DT à l’initiative de M Abdellaziz ESSASSI et ayant pour activité principale la réalisation des opérations d’assurance non vie en offrant des produits à destination des particuliers et des entreprises. Son offre s’articule essentiellement autour de 4 branches :

– Assurance automobile ;

– Assurance santé ;

– Assurance transport et maritime ;

– Assurance incendie, risques divers et spéciaux (IRDS).

A la fin de l’année 2019, le capital social de la société Assurances Maghrebia s’élève à 45 millions de DT divisé en 4.500.000 actions détenues majoritairement par la société Union Financière Holding.

Assurances Maghrebia est une compagnie d’assurances et de réassurance de renommée qui joue un rôle de premier ordre au niveau du marché tunisien d’assurances.

Son ambition est d’être le partenaire de référence de ses clients dans tous les domaines de l’assurance et de devenir leader dans son métier tant par l’innovation de ses produits que par la qualité de ses services offerts aux assurés pour acquérir leur confiance et ce grâce à l’utilisation des technologies modernes de communications, l’instauration de la transparence au sein de la société et notamment la minimisation des délais d’indemnisation.

Son réseau comprend un grand nombre d’agences toutes implantées au cœur même des principaux centres économiques du pays. Ce choix d’implantation géographique de ses activités a pour objectif premier de répondre de façon réactive à l’ensemble des besoins de ses clients, partout en Tunisie, en privilégiant le conseil, l’approche personnalisée et la proximité.

Structure du capital

Structure du capital de L’UFH : M. ABDELAZIZ ESSASSI 95,2% + NABIL ESSASSI 4,8%