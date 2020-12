«L’introduction en Bourse de la société Assurances Maghrebia était programmée depuis longtemps, la Covid-19 ne représente pas pour nous un obstacle majeur même si le contexte socio-économique est délicat. Notre compagnie est solide et ses résultats sont performants, ce qui nous permet de faire face à tous les défis qui peuvent se présenter. Les résultats le prouvent et nous avons confiance en l’avenir. Notre stratégie de développement a porté ses fruits et nous continuerons sur cette lancée, il n’y a aucune raison pour que cela ne marche pas. Nous sommes leaders sur un marché en pleine croissance, et nos fonds propres nous permettent d’oser», a déclaré Habib Ben Hassine, directeur général de la compagnie d’Assurances Maghrebia à l’occasion de l’annonce officielle de son introduction en Bourse.

Ben Hassine a précisé à maintes reprises que Maghrebia a été d’une grande réactivité répondant rapidement aux besoins et aux attentes d’un marché qui évolue. « Notre croissance continue est le résultat de notre capacité d’anticipation et notre volonté de satisfaire les exigences de nos clients. Nous offrons une large panoplie de produits et adaptée à un portefeuille clients composé de grands comptes, de PME et de particuliers ».

Classée deuxième dans l’assurances vie, Maghrebia compte renforcer son positionnement bien que, précisément sur ces activités, elle n’a pas l’avantage d’être adossée à une banque. « Nous avons toujours su développer nos activités et engager des partenariats avec différents acteurs. Nous trouvons les ressources et les idées pour y parvenir. De plus en plus, la distribution des produits d’assurances sera digitale, du coup toutes les compagnies seront sur le même pied d’égalité. L’innovation et les bons partenariats seront les mots clés du développement. Notre compagnie a signé des accords avec 7 banques. Avec elles, nous créons et nous diversifions des produits », précise le DG qui a affirmé développer des scénarios de partenariats avec différents acteurs sur des produits d’assurances multiples.

Il y a à peine un mois, les Assurances Maghrebia ont célébré la signature d’une convention de partenariat avec la startup AVIDEA (DigiConstat) pour la mise en place de deux plateformes DigiClaim et DigiFraude permettant la déclaration et le suivi des sinistres automobile en ligne, c’est une opération digitale de bout en bout.

Ben Hassine avait déclaré à ce propos qu’« à travers ce partenariat, Maghrebia compte mettre à profit l’agilité des startups et l’expertise d’un assureur de référence pour faire profiter ses clients de la haute technologie et, dans le cadre de notre stratégie RSE, encourager les jeunes entrepreneurs».

Assurances Maghrebia a distribué, au terme de 2019, 5.310.000 dinars de dividendes, soit 45% des bénéfices réalisés par la société en 2019, à raison de 1,180 dinar par action. Son ambition est d’être le partenaire de choix pour ses clients et assurer le leadership dans les métiers d’assurance par la créativité et l’innovation de ses produits ainsi que par la qualité des services offerts aux assurés et leur fidélisation.

«L’introduction en Bourse de Maghrebia constitue un point marquant dans son développement », a déclaré Habib Ben Hassine. « Elle confirme, ajoute-t-il, la solidité de ses fondamentaux, sa bonne gouvernance et la performance de ses résultats. Je suis fermement convaincu que les actions à souscrire sont attendues par le marché financier qui en appréciera la qualité et le prix ».

L’opération porte sur la cession de 1 350 000 actions d’une valeur nominale de 10 dinars (3,6 USD) chacune, représentant 30% du capital social actuel. La période de souscription s’étale du 22 au 25 décembre 2020.

