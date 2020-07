Assurances Maghrebia s’apprête à ouvrir son capital et solliciter l’admission de ses titres au marché principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. La décision a été adoptée par les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire, mercredi 22 juillet 2020, à Tunis.

Fondée il y a 47 ans, Assurances Maghrebia, compagnie socialement responsable membre du Pacte Mondial des Nations Unies, est un acteur de référence en matière d’assurances et de réassurance en Tunisie. Elle se distingue par son innovation en produits adaptés aux risques entreprises et particuliers, et par son service à ses assurés, se hissant au 3ème rang des groupes d’assurances de la place en termes de primes émises.

C’est ainsi que les états financiers de l’exercice 2019 du groupe Maghrebia approuvés en assemblée générale ordinaire, le 30 juin dernier, affichent un chiffre d’affaires consolidé de 236 millions dinars, s’inscrivant en croissance de 8,40% par rapport à l’exercice précédent, un résultat net consolidé est de 18,5 Millions dinars soit +7,72% et un rendement des fonds propres de 16,51%.

En conséquence, Assurances Maghrebia a distribué 5 310 000 dinars de dividendes, soit 45% des bénéfices réalisés par la société en 2019, à raison de 1,180 dinar par action.

« Depuis sa création, souligne Habib Ben Hassine, directeur général, Maghrebia s’est employé à être à la hauteur de ses ambitions en répondant par anticipation aux évolutions du marché dans la lignée de son exigence de satisfaction client. Son volume d’affaires réalisé enregistre une croissance régulière et homogène, faisant de la compagnie une société solide et rigoureuse dont les résultats s’appuient sur une gamme de produits large et adaptée à un portefeuille clients diversifié entre grands comptes, PME et particuliers.