Fidèle à sa réputation de pionnière en matière d’innovation en assurance et suivant sa stratégie de mettre le Digital au service de ses assurés, MAGHREBIA lance son premier contrat 100% en ligne grâce à la signature électronique. En effet, après avoir lancé au milieu de l’année dernière la vente de l’assurance assistance en voyage en ligne, elle lance aujourd’hui la commercialisation de ses packs Multirisques Habitation adaptés aux besoins des ménages tunisiens 100% en ligne y compris la signature électronique du contrat.

En effet, dans les circonstances actuelles de pandémie où les déplacements sont déconseillés, MAGHREBIA a signé une convention avec NGSign et met en place la signature électronique pour tous ses contrats en ligne éliminant ainsi la nécessité de se déplacer physiquement pour souscrire ces contrats d’assurance. Cela est désormais possible à travers le site web et l’application mobile de Maghrebia .

Rappelons que la startup NGSign est spécialiste de la signature électronique et les infrastructures à clé publique (PKI) et l’éditeur de la première plateforme web de signature électronique en Tunisie.