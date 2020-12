Quatorze établissements scolaires et de santé dans les gouvernorats de Siliana, Béja, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid abritent, dès lundi 21 décembre 2020, des activités de sensibilisation, de démonstration et de plantation dans l’objectif de mieux expliquer l’importance et le rôle de l’arbre surtout dans la protection des sols.

Il s’agit d’une initiative lancée à l’occasion de la semaine de l’arbre, célébrée du 21 au 23 décembre 2020 Elle s’inscrit dans le cadre du projet “Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie” (ProSol), mis en œuvre en partenariat avec la Coopération allemande, la Direction générale des Forêts (DGF), la Direction générale de l’Aménagement et de la Conservation des terres agricoles (DGACTA), et le ministère de l’Agriculture.

Les 14 structures (7 établissements de santé et sept écoles primaires) dans les différents gouvernorats susmentionnés seront durant cette semaine les théâtres de manifestations de sensibilisation et d’actions de plantation d’arbres impliquant les jeunes générations et le personnel.

En effet, le projet “ProSol Tunisie” vise à promouvoir des approches durables et des mesures concrètes dans la protection et la réhabilitation des sols dégradés à grande échelle dans le Centre-ouest et le Nord-ouest de la Tunisie.

Le projet est mandaté par la Coopération Allemande (Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement – BMZ) à travers son l’initiative spéciale ” UN SEUL MONDE sans faim ” avec un programme global ” Protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire ” qui est mis en œuvre dans 7 pays dont aussi la Tunisie.