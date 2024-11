Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, entame dimanche, 10 novembre 2024, date de célébration de la Journée nationale de l’arbre, le reboisement de 9 mille hectares dans différentes régions du pays, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de reboisement pour la restauration des systèmes forestiers, a annoncé le responsable de la Direction générale des forêts, Kamel Aloui.

Aloui a ajouté, mardi, lors d’une conférence périodique de presse tenue par le ministère de l’Agriculture, que le programme de reboisement se poursuivra jusqu’en mars 2025, précisant que ce programme est lié principalement aux conditions climatiques et des chutes de pluies.

Il a fait savoir que le programme de reboisement de l’année précédente (2023-2024), n’a atteint que 5447 hectares en raison du climat difficile qui régnait au cours de la saison écoulée.

Le programme de reboisement prévoit la plantation de 6,7 millions de plants dans le cadre du Programme national des forêts et des pâturages et des projets de développement, ainsi que 2,3 millions de plants dans le cadre d’un partenariat avec la société civile, les entreprises, les banques et les municipalités.

Il comprend, également, la récupération de 1000 hectares de systèmes forestiers et pastoraux.

Aloui a souligné, en outre, que l’identification des zones de reboisement et la préparation des cartes descriptives et des cartes spécifiques des sites de plantation sont déjà achevées.

Les quantités des plants disponibles dans les pépinières forestières ont également été fixées. Elles seront, ainsi, distribuées selon les spécificités de chaque région.