Le nombre de projets de deuxième génération qui adoptent l’approche d’efficacité énergétique et des aspects environnementaux, réalisés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU), ont ciblé 155 quartiers résidentiels dans les différentes régions de la République avec un coût d’environ 700 millions de dinars, a indiqué le Directeur Général de l’agence, Hassen Chebbi.

Il a précisé dans une déclaration accordée, jeudi, à l’Agence TAP, que des lotissements ont été aménagés à des prix abordables pour réduire les constructions anarchiques, et ce, en coordination avec les municipalités.

“Nous œuvrons à l’exécution de la politique de l’Etat dans le domaine de la réhabilitation et de la rénovation pour améliorer les conditions de vie des habitants dans plusieurs régions du pays et pour ancrer les fondements de la sécurité et de la santé publique”, a encore souligné, Chebbi.

Et d’ajouter que depuis sa création en 1981, l’ARRU a réalisé un certain nombre de programmes et de projets de réhabilitation des quartiers populaires au niveau de l’extension de divers réseaux d’infrastructure (routes, eau potable, assainissement, éclairage public…), ainsi que la mise en place des services de base et des équipements collectifs (écoles, salles de sport, espaces verts…..), outre la construction d’espaces économiques et sociaux et l’amélioration du logement.

L’agence a, également ,mis en œuvre un programme de réhabilitation de l’ancien tissu urbain au niveau du réhabilitation des infrastructures et de l’amélioration des façades des anciennes villes, avec la mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche dans le cadre de la mise à niveau ou de la construction d’un certain nombre des marchés de gros, des marchés de bétail et des abattoirs.

Et de rappeler que l’ARRU a réalisé des programmes de réhabilitation de l’ancien tissu urbain et de réhabilitation et l’intégration des quartiers d’habitation au profit de plus de 3,8 millions habitants avec des investissements réalisés et en cours de réalisation d’environ 1249 millions de dinars. Ces projets ciblent 1271 quartiers d’habitation alors que le nombre des quartiers bénéficiaires a atteint 700 mille quartiers.

Pour la période 2013/2021, les travaux de réalisation du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation se poursuivent et concernent environ 155 quartiers d’habitation moyennant une enveloppe de 700 millions de dinars ( contributions de l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union Européenne et la Banque Européenne d’Investissement).