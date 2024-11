L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) à Sidi Bouzid, a alloué des fonds d’une valeur de 26,2 millions de dinars pour la mise en œuvre d’une série de projets dans un certain nombre de quartiers et villages résidentiels de la région.

Le programme d’intervention vise principalement la promotion des conditions de vie au sein des quartiers populaires, à travers la réalisation et le parachèvement de plusieurs éléments d’infrastructures, économiques, sportives et de jeunesse, visant à désenclaver ces zones.

Il s’agit également de l’extension des réseaux d’assainissement, de la réhabilitation d’un certain nombre de zones résidentielles reculées et d’œuvrer à atteindre l’intégration de leurs résidents sur les plans socioéconomique et culturel, a indiqué à la TAP, la responsable des projets de l’ARRU à Sidi Bouzid, Aicha Brahmi.

Le programme englobe plusieurs volets, parmi lesquels, les infrastructures, les équipements collectifs, les espaces économiques et industriels, l’amélioration de l’habitat et la création d’espaces sociaux.

Les interventions prendront place dans les quartiers d’Ouled El Hédi, El Hana à Sidi Bouzid-Ouest, la cité Ettahrir à Sidi Ali Ben Aoun, El Hicharia et la cité des Martyrs à Mezzouna et la cité Ennajah à Meknassi.