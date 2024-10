Neuf projets dans le gouvernorat de Kébili sont en cours de réalisation moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU).

Le chef de projets à l’ARRU, Nessim Lajnef a indiqué à l’Agence TAP que ces projets concernent les mairies d’El Kalaâ (4,3 millions de dinars) et de Kébili (4,7 millions de dinars). Ces deux projets ont atteint, respectivement, un taux d’avancement de 95% et 50%.

Il a ajouté que des projets encore en phase d’appels d’offres sont prévus à la cité Aljazeera à Souk Al Ahad (5 millions de dinars) et la cité El Abedela à Tozeur (4 millions de dinars).

D’autres projets en phase d’études sont programmés en faveur de la cité Bezma à Kébili (3 millions de dinars), El Faouar et des cités Zaafran (4 millions de dinars) et Nouil (4,573 millions de dinars) à Douz et El Bassatine1 (5,489 millions de dinars) à Jemna.