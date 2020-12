30 artistes plasticiens de nationalité tunisienne et autre prennent part à l’exposition “Tunis centre ville x patrimoini” qui se tiendra du 18 décembre 2020 au 18 février 2021.

L’exposition est organisée par Central Tunis, le Goethe Institut Tunis et l’association “Edifices et Mémoires”. Elle portera sur le thème de la ville et du potentiel du développement que représente sa réhabilitation en destination culturelle et créative.

Lors d’une conférence de presse organisée mercredi au Goethe Institut, la directrice de Central Tunis, Emna Ben Yedder a tenu à préciser que l’exposition sera focalisée sur le thème de la ville et sur les possibilités de son développement en faisant d’elle une véritable destination culturelle et créative.

Un fous spécial sera mis sur l’un des symboles architecturaux menacés de ruine en l’occurrence l’Hôtel du lac (situé à l’avenue Mohamed V) construit de 1970 à 1973 par l’architecte italien Raffaele Contigiani et qui est considéré un symbole de la modernité de Tunis en son temps.

L’exposition réunira des tableaux d’art, des œuvres de sculpture et de gravures, des fresques, des photographies et des caricatures.

La programmation connexe à l’expositions comprendra un cycle de conférences indoor et outdoor autour de la ville, une série de circuits thématiques dans la ville guidés par des spécialistes de la culture et de l’urbanisme, des projections, des workshops et des ateliers d’écriture.

Dans son intervention, la directrice de l’Institut Goethe Tunis Andrea Jacob a fait part de son enthousiasme à soutenir de tels projets liés au patrimoine et à l’architecture soulignant l’importance de sauvegarder les monuments de la ville dans l’intérêt de la mémoire nationale et de l’identité culturelle et civilisationnelle du peuple tunisien.

De son côté, l’architecte Safa Cherif, membre de l’association “Edifices et Mémoires” a appelé à protéger de la démolition le bâtiment de l’Hotel du Lac, édifice architectural emblématique de la capitale.

Elle a dans ce sens appelé à son exploitations sans porter atteinte à son aspect architectural, relevant que l’Etat doit intervenir et agit pour faire des monuments de la ville des piliers de développement économique, touristique et culturel et ce en étroite coopération avec les composantes de la société civile.