Un don allemand de 30 millions d’euros (environ 98 millions de dinars tunisiens) sera accordé à la Tunisie en vertu d’un mémorandum d’entente portant sur la mise en place d’une alliance tuniso-allemande de l’hydrogène vert (Power-to-X).

Signé mardi 15 décembre 2020 par la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Saloua Sghaier, et le secrétaire d’Etat parlementaire au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Norbet Barthle, ce mémorandum d’entente vise à développer le marché de l’hydrogène vert en Tunisie.

Disposant d’un grand potentiel pour devenir un producteur d’hydrogène vert, compte tenu de ses ressources abondantes en énergies renouvelables, la Tunisie sera en mesure, à travers cet accord, de réduire davantage les émissions industrielles de gaz à effet de serre mais aussi de réussir sa transition énergétique.

Magazines et documents en accès libre sur le kiosque WMC

” Produit à partir des énergies renouvelables, l’hydrogène vert permet le stockage à long terme de l’énergie, contrairement aux autres sources d’énergie conventionnelle qui ne sont pas stockables “, explique Saloua Sghaier.

Le marché de l’hydrogène vert constitue un créneau émergent en Europe sur lequel la Tunisie cherche à se positionner, eu égard à ses ressources renouvelables abondantes, d’où l’importance de cette alliance.

De son côté, Norbet Barthle a déclaré qu’en vertu de cette alliance tuniso-allemande d’hydrogène vert, il sera question de contribuer non seulement à une plus grande neutralité climatique, mais aussi à de nouvelles perspectives économiques durables pour la Tunisie.

Il s’agit, selon lui, d’un accord gagnant-gagnant puisqu’il va permettre non seulement de développer l’industrie tunisienne de l’hydrogène vert en Tunisie, mais aussi de l’exporter vers l’Europe, notamment, l’Allemagne.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prugel, s’est félicité de cet accord qui va permettra de poser le fondement d’une filière hydrogène en Tunisie et amorcer la mise en place d’un cadre législatif pour attirer les investissements privés dans ce secteur et d’une feuille de route pour développer ce marché en Tunisie.