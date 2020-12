Le festival “EnviroFest Tunisia” est reporté pour la période du 25 au 29 décembre 2020, annonce un communiqué de la Cinémathèque Tunisienne publié jeudi soir, citant des raisons en lien avec le protocole sanitaire.

Les organisateurs indiquent que ce report est décidé “pour cause de restrictions liées à la mise en place des protocoles sanitaires anti- Covid19″.

Après un arrêt de près de neuf mois en raison de la pandémie de la Covid-19. la Cinémathèque Tunisienne avait annoncé le 5 décembre la reprise de ses activités avec la 3ème édition d’EnviroFest Tunisia, initialement prévue du 11 au 16 décembre à son siège à la Cité de la Culture à Tunis. Comme à chaque année, les projections devaient avoir lieu dans les salles Omar Khlifi, Tahar Cheriaa alors que le reste des activités se tiennent dans le hall central de la Cité. Une sélection de neuf (9) films est au line-up de ce festival annuel dédié au film environnemental.

Cependant le report ne concerne pas le film d’ouverture, ” Les enfants du temps” de Makoto Shinkai, maintenu à sa date initiale pour ce vendredi 11 décembre. La projection sera faite dans le cadre d’un événement restreint de l’ambassade du Japon, “sur invitation uniquement “, précise-t-on. Ce film d’animation est une production de 2019 qui est programmée en partenariat avec l’ambassade japonaise à Tunis.

Le village environnemental des associations est également maintenu et aura lieu les 12 et 13 décembre, de 11h à 16h, dans le hall central de la cité de la culture. Organisée en partenariat avec la Cité de la Culture et le Théâtre de l’Opéra, cette section du festival prévoyait une exposition photographique internationale, ” Les Habitants marins, clé de la Méditerranée ” de Renaud Dupuy de la Grandrive et Mathieu Foulquié.

La date initiale annoncée pour la tenue d’EnviroFest coïncide avec le grand évènement de la semaine prochaine, -dont la majeure partie se déroule à la Cité de la Culture-, qui verra l’ouverture de la 31ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) dans une édition rétrospectives prévue du 18 au 23 décembre.

Au cours d’une conférence de presse, tenue ce mardi 8 décembre à la Salle Omar Khlifi, la direction des JCC avait présenté tous les détails du protocole sanitaire spécifique prévu pour ce rendez-vous annuel d’envergure africaine et arabe.

En concertation avec le comité scientifique de lutte contre le coronavirus, le ministère des Affaires Culturelles avait récemment décidé une reprise progressive dans le secteur culturel et artistique.

En parallèle avec cet allègement, le comité scientifique avait recommandé de poursuivre les mesures restrictives en vigueur à travers l’application des protocoles sanitaires afin de réussir à stopper la propagation de la Covid-19.