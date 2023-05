La sixième édition d’Envirofest Tunisia, le festival de cinéma dédié à l’environnement se tiendra du 19 au 24 mai 2023 à la Cité de la culture Chedly Klibi. Organisé à l’initiative de Tunisia Cinema Foundation en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne, ce rendez-vous culturel, éducatif et cinématographique offrant chaque année une plate-forme de débats sur les questions environnementales, réunit plusieurs partenaires dont notamment le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), les ambassades des Etats Unis d’Amérique, du Canada, du Japon, l’Union européenne en Tunisie ainsi que le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Pour cette nouvelle édition où les arts et la culture rencontrent le public afin d’expliquer et de plaidoyer pour l’Environnement, Envirofest Tunisia prévoit une sélection variée de projections de films documentaires, et dans la section EnviroFest Kids des ateliers amusants et intelligents et un partenariat avec les Centre National de la Marionnette qui offre à voir un spectacle féérique de marionnettes. Autant d’occasions pour débattre durant cinq jours, s’informer et se questionner sur notre rapport à notre planète et sur nos manières de produire et de consommer.

Devenu une composante incontournable du festival du film environnemental Envirofest, le Village environnemental Ecoresponsable avec ses 32 exposants offrira l’occasion au large public de rencontrer les associations, les artistes et artisans green.

Ce village sera une occasion de réseautage en réunissant des acteurs soucieux de l’environnement, de sa préservation et de son Développement Durable leur offrant des opportunités de réseautage et de collaborations. Mais aussi de visibilité en donnant de la visibilité aux initiatives et statups écoresponsables.

Dans l’axe éducation et sensibilisation, les associations/ONG, les structures de recherche et toutes les autres initiatives sont tenues d’interagir avec le public pour élever leur conscience environnementale.

Tout en veillant, par ailleurs, à donner des alternatives de consommation durable en facilitant le processus de changement vers le consom-acteur, le village s’articule autour de plusieurs pavillons sur la protection de la biodiversité et éducation environnementale, la gestion, recyclage et valorisation des déchets (Eco-design, éco-art et mode durable : upcycled fashion) ainsi que la consommation responsable : Agriculture et alimentation durables, Hygiène corporelle et domestique écoresponsable.