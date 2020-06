Pour sa 3ème édition, le festival du film environnemental “Envirofest” débutera les 26 et 27 Juin à La Marsa, en partenariat avec la municipalité de la Marsa et continuera jusqu’à la mi-septembre dans six autres villes côtières sous la thématique “Gardons nos plages propres cet été ” avant de reprendre en Octobre et Novembre à Tunis et dans 4 villes du Sud et de l’intérieur.

Programme pour La Marsa:

1. Installation d’une salle de cinéma en plein air en bord de mer avec une capacité de 300 sièges, tenant compte des règles sanitaires de distanciation.

De 20h30 à 23h45 – 2 projections de films par soirée sur des thématiques environnementales.

2. De 18h à 20h: Le Village environnemental sur le grand boulevard de Marsa Plage offre des activités grand public

– Théâtre de marionnettes et atelier de fabrication de marionnettes à partir de produits plastiques recyclés pour les 5-10 ans.

– Espace jeux pour les 11-16 ans expliquant le triage et le recyclage du plastique en partenariat avec Tunisie Recyclage.

– Atelier Upcycling au féminin: “Du tri à la création”. Vente d’objets crées par des femmes défavorisées formées pour développer une activité créative et durable à partir de matériaux recyclables et réutilisables.

– Photobooth Spa/Rac UN Environment sur la biodiversité marine

3. Espace consacré aux associations militant dans le domaine de l’environnement.

4. Expo photos en plein air sur la clôture extérieure du palais Essaada – 25 photos géantes sur les fonds marins méditerranéens en partenariat avec Spa/Rac UN Environment

Calendrier de la saison:

Juillet :

15-16 Envirofest Bizerte sur le Vieux Port

24-25 Envirofest Monastir sur la Corniche

Août :

7-8 Envirofest Djerba à Houmet Souk

21-22 Envirofest Mahdia sur la Corniche

Septembre :

5-6 Haouaria / 18-19 Sfax

Octobre:

Tunis Cité de la Culture avec la Cinémathèque Tunisienne

Envirofest Gabès / Envirofest Redayef

Novembre:

Envirofest Makthar / Envirofest Tozeur