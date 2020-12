En marge de ses activités scientifiques, Techniques et culturelles, la Cité des Sciences à Tunis organise en partenariat avec le Ministère de la Défense Nationale et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA), les Journées de l’Aéronautique les 23 et 24 décembre 2020, au profit du grand public et notamment des jeunes.

” Les Ailes de la Cité ” est le slogan de la deuxième session 2020 de ces journées, qui célèbre deux événements importants: la Journée internationale de l’aviation civile et la célébration du 110ème anniversaire du premier vole en Tunisie (6 septembre 2010).

Le programme des Journées de l’Aéronautique est constitué par des conférences-débats assurées par des professionnels du métier, un concours de construction d’avions avec un essai de vol, un concours de peinture, des expositions et des stands, une projection de film, des ateliers de démonstrations autour de la mécanique.

En plus de toutes ces activités, le public découvrira un show de para moteur, des avions et des séances de prises de photos.