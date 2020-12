L’accélération de la concrétisation des mesures gouvernementales prises au profit du secteur de l’artisanat, notamment l’octroi des prêts à des conditions avantageuses aux artisans, telle est la recommandation émanant d’une réunion du ministère du tourisme et de l’artisanat et de la Fédération Nationale de l’Artisanat.

L’objectif est de leur permettre de relever les répercussions de la crise de la pandémie de Covid-19 et de l’arrêt de leurs activités pendant plusieurs mois.

Une réunion tenue, mercredi, entre les deux parties a permis également de mettre l’accent sur la nécessité d’accompagner et appuyer ces artisans dans la commercialisation et la promotion de leurs produits.

Cette réunion a permis notamment d’examiner la situation du secteur de l’artisanat et la situation difficile que traverse les artisans au niveau économique et social à cause de la pandémie du Covid-19.

Le président de la Fédération, Salah Amamou a évoqué les préoccupations des artisans dans les différentes spécialités et régions, notamment avec la poursuite de la suspension des expositions et des manifestations.

De son côté, le ministre tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar a souligné que le gouvernement œuvre à l’identification des solutions opérationnelles et urgentes pour résoudre les répercussions de la crise du Covid-19.