L’Association de solidarité civile a condamné, mardi, l’agression des forces de l’ordre perpétrée contre les membres de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), selon un communiqué de l’association.

Elle a appelé à “renoncer au discours de la violence et de la haine et à maintenir les institutions de l’Etat à l’écart des conflits politiques qui menacent la stabilité de l’Etat tunisien et la sécurité de son peuple”. L’association a également exprimé son soutien absolu à toutes les forces progressistes dans leur défense des droits des femmes tunisiennes et la préservation de la dignité de la femme tunisienne.

L’association de la solidarité civile a par la même occasion affirmé qu’elle suit avec une grande inquiétude la recrudescence du discours de violence, de haine et d’incitation à la violence au sein du Parlement tunisien qui a débouché sur des actes de violence physique.

A noter que l’ATFD et la LTDH, ont appelé à l’observation d’un mouvement de protestation devant l’ARP au Bardo, en protestation contre les discours qui ciblent les femmes parlementaires, notamment celui du député Mohamed Affes à la plénière du 4 décembre 2020, lorsqu’il avait accusé les associations et organisations de femmes et de droits de l’Homme de “haute trahison et de collaboration”.