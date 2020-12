Vingt-six services météorologiques nationaux de 26 pays d’Europe et d’Afrique du Nord, dont l’INM (pour la Tunisie), ont signé, le 27 novembre 2020, la mise en place d’un consortium unique baptisé “ACCORD”, afin de renforcer leur collaboration pour améliorer les prévisions météorologiques à courte échéance et offrir un meilleur service à la société, a fait savoir, mardi 8 décembre, l’INM.

Cette collaboration unique en Europe et en Afrique du Nord ambitionne de mettre en synergie les équipes de recherche et développement de l’ensemble des services météorologiques nationaux partenaires.

Son objectif est de contribuer à la fourniture de services météorologiques qui aident à atténuer les conséquences des événements météorologiques et climatiques extrêmes (les fortes précipitations, les vents forts, le brouillard, la prévision en milieu montagneux…) et qui soutiennent les gouvernements nationaux et locaux en matière d’adaptation aux changements climatiques.

“ACCORD” regroupera trois consortiums régionaux des instituts météorologiques de pays européens et nord-africains qui travaillent ensemble depuis les années ’80.

Il s’agit des consortiums ALADIN (Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, France, Hongrie, Maroc, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Turquie), LACE (Autriche, Croatie, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et HIRLAM (Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Irlande, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède).

Une collaboration est prévue avec d’autres organisations météorologiques européennes, telles qu’EUMETSAT (organisation en charge de la production et de la gestion de satellites météorologiques), EUMETNET (organisation responsable de la coordination des observations météorologiques en Europe) et le Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF).