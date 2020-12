La coopération bilatérale dans le domaine des droits de l’homme et les moyens de la promouvoir ont été lundi au centre d’une réunion, par visioconférence, entre la ministre chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thouraya Jéribi, et des représentants de l’Institut danois des droits de l’Homme (IDDH).

Selon un communiqué rendu public par le ministère, la rencontre a porté sur le parachèvement de la mise ne place des instances publiques indépendantes ainsi que sur le soutien de la Commission nationale de coordination et d’élaboration des rapports dans le domaine des droits de l’Homme et le renforcement des capacités de la société civile.