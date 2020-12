Dans le cadre de ses efforts pour favoriser l’investissement durable dans toute l’entreprise, AfricInvest, un leader panafricain de capital-investissement axé sur les moyennes capitalisations, annonce qu’il a devenir signataire officiel des Principes pour une responsabilité investissement (PRI).

Grâce à sa nouvelle adhésion à cette plateforme unique et leader, AfricInvest rejoint un large réseau d’acteurs et d’investisseurs engagés dans l’intégration les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’investissement.

AfricInvest se dite fier de souscrire à l’ensemble de principes volontaires et ambitieux établi par les PRI et s’engage à maintenir son fort accent sur les enjeux ESG et pratiques tout au long du processus d’investissement, recherchant un impact financier et positif performance.

AfricInvest s’engage à favoriser la bonne gouvernance, l’intégrité et la responsabilité ainsi que l’accompagnement des entreprises dans la gestion des risques E&S et l’amélioration de leurs performances, les considérant comme inhérentes à la stratégie d’investissement du Groupe.

«Depuis plus d’un quart de siècle, AfricInvest soutient les PME et les entreprises dans leur croissance et leur expansion à travers l’Afrique, tout en assurant l’importance des considérations ESG dans notre méthodologie d’investissement. Notre intégration ESG a été formalisée et affinée au fur et à mesure de notre croissance, et est aujourd’hui considérée comme faisant partie de la création de valeur à long terme», a déclaré Ziad Oueslati, co-fondateur du groupe AfricInvest.

Abir Attia, associé et responsable de l’investissement responsable ajoutera que «nous attendons avec impatience pour engager des conversations sur l’ESG avec la plus grande communauté des signataires des PRI qui partagent des valeurs similaires en matière d’investissement durable. De concert avec tant de semblables institutionnels, AfricInvest espère encourager les meilleures normes sur les marchés financiers et les économies dans lesquelles nous opérons et, ce faisant, créons de la valeur durable pour tous nos les parties prenantes».

«En rejoignant les PRI, AfricInvest a pris un engagement audacieux en faveur de l’investissement durable, qui envoie un signal positif à leurs pairs, a déclaré Fiona Reynolds, PDG de PRI. Nous applaudissons AfricInvest pour cet engagement et lui souhaite la bienvenue au PRI».

À propos d’AfricInvest

AfricInvest est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs pour le PE, le VC et le crédit privé en Afrique avec plus de 1,7 milliard de dollars américains de fonds levés. Créée il y a 26 ans, AfricInvest a réalisé plus de 160 investissements dans 25 pays à travers le continent africain dans une variété de secteurs, contribuant à un développement socio-économique significatif principalement grâce aux revenus amélioration de la croissance et de la rentabilité dans les sociétés de son portefeuille.

Le Groupe opère à travers les huit bureaux d’AfricInvest à travers le continent et deux bureaux en Europe et aux États-Unis qui transmettent une expérience et des relations approfondies, une expertise sectorielle et environnementale, améliorations sociales et de gouvernance pour les entreprises bénéficiaires.

Site web: www.africinvest.com

À propos de UN PRI

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations unies sont le grand promoteur de l’investissement responsable. Ça marche : pour comprendre l’investissement, les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et pour soutenir son réseau international d’investisseurs signataires pour intégrer ces facteurs dans leurs décisions d’investissement et de propriété.

Le PRI compte actuellement plus de 3 500 signataires qui gèrent collectivement plus de 100 billions de dollars américains.

Site web: www.unpri.org