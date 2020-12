La gouvernance doit désormais évoluer à plusieurs niveaux au rythme de l’évolution technologique. C’est dans cette optique que le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, à travers la Direction générale de l’innovation et du développement technologique, organise un cycle de formation et d’initiation à l’intelligence artificielle de quatre sessions, du 9 décembre 2020 jusqu’au 20 janvier 2021.

La première session de cette formation, organisée en collaboration avec la startup tunisienne InstaDeep, l’association DSNAA (Data Science for North Africa and Arabia) et l’Ecole nationale de l’administration (ENA), est prévue le 9 décembre 2020 (de 9h à 12h) sur la plateforme d’apprentissage de l’ENA : https://formation.ena.tn/.

La deuxième session se déroulera le 23 décembre, la troisième le 6 janvier 2021, alors que la quatrième session est prévue pour le 20 janvier 2021.

” L’objectif de cette formation est de sensibiliser à l’importance des technologies de l’intelligence artificielle au sein des administrations et des structures publiques en Tunisie “, selon un communiqué de la Direction générale de l’innovation et du développement technologique.

Il s’agit également de préparer les hauts cadres de l’administration tunisienne et les responsables publics aux enjeux des technologies du futur.

Un accord de partenariat a été déjà conclu entre la DGIDT et l’ENA, le 25 décembre 2019, pour assurer ce programme de formation en intelligence artificielle et sensibiliser les cadres de l’administration à la nécessité de promouvoir les industries intelligentes de 4ème génération, en tant que l’un des vecteurs de développement économique.

Pour mémoire, la DGIDT avait déjà lancé des sessions de formation en août 2019 destinées aux agents publics et cadres pour les initier aux technologies de l’intelligence artificielle, et ce en collaboration avec Google et Instadeep.

Environ 500 agents publics ont bénéficié de ces formations, dont 250 agents des ministères, entreprises publiques et collectivités locales.

Des formations ont été également organisées au profit de 250 cadres chargés des systèmes informatiques (DSI). Ceux-ci ont bénéficié gratuitement de formations dans le domaine du machine learning, deep learning de Google.

Le ministère de l’Industrie œuvre également, en partenariat avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), pour la mise en œuvre d’un programme de formation des formateurs dans le domaine de l’intelligence artificielle destiné au secteur public, et ce en collaboration avec l’ENA.