Tunisair compte sur un retour sanitaire normal en 2021, pour une reprise du rythme ordinaire de son activité commerciale. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la compagnie aérienne nationale annonce qu’elle tente d’enrayer la chute du nombre de ses passagers (-70% actuellement par rapport à 2019).

Pour ce faire, elle a rogné sur les dépenses, annulé les vols non rentables et s’est limitée à l’exploitation des avions qui répondent aux conditions de sécurité et de sûreté aérienne.

Le transporteur national s’est engagé à la mise en œuvre, dès la reprise de son activité, d’un programme de réforme et de développement, dont la concrétisation nécessite l’appui de l’Etat.

Pour rappel, les revenus du transport réalisés par Tunisair, durant les trois premiers trimestres de l’année 2020, ont chuté de 67%, dépassant pas les 436 millions de dinars (MDT).

De même, le nombre de passagers transportés a régressé de 68%, pour se situer au niveau de 848 693, à fin septembre 2020, en raison de la crise sanitaire.