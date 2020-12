Le développement du secteur du tourisme qui fournit 400 mille emplois directs et indirects, constitue une locomotive de développement, dont la croissance a un effet d’entraînement sur les autres secteurs (industrie agricole …), a déclaré le ministre du tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar.

La Tunisie n’est pas la seule, partout dans le monde, le secteur du tourisme a été totalement paralysé, avec une baisse de 70% du nombre de touristes, au cours des huit premiers mois de 2020, a ajouté le ministre dans sa réponse, mercredi 2 décembre, aux interrogations des députés à l’occasion de l’examen, en plénière, du budget de son département.

Il a rappelé que le secteur a enregistré, au cours de la haute saison, une baisse respective de 81% et 79% au cours des mois de juillet et d’août.

Il a fait remarquer que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit que le retour au même rythme de l’activité mondiale en 2019 ne peut être envisagé que dans une année ou deux.

Ammar a précisé que la deuxième vague de la pandémie a eu un impact plus dur, soulignant que l’objectif est de préserver les emplois et l’investissement réalisés pendant 60 ans et de sauver le maximum, dans un délai d’une année. Il a indiqué que malgré le nombre de solutions limité, le pays a essayé de soutenir ce secteur, rappelant les différentes décisions qui ont été approuvées, le 6 novembre 2020, par un conseil ministériel restreint, pour appuyer le secteur et préparer une éventuelle amélioration, au mois de juin 2021, avec l’identification d’un vaccin.