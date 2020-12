L’Extraction des huiles essentielles, des huiles végétales et la fabrication des Produits Cosmétiques seront les prochaines thèmes de la formation que l’association “Flehetna” assurera les 3, 4 et 5 décembre à Den Den (gouvernorat de la Manouba).

Ce portail des professionnels de l’agriculture offre les services suivants: études & consulting, marketing & développement et formation, et cette formation comportera quatre séances.

La première présentera des généralités sur les huiles essentielles, les hydrolats (eau aromatique), les eaux florales et leurs procédés d’extraction. Etude de différentes utilisations des huiles essentielles, des hydrolats, des eaux florales et leurs précautions d’emploi. Elle comportera une séance pratique de distillation des huiles essentielles (Lemon Grass, Lavande, Thym….).

La 2ème séance aura pour thème “les huiles végétales” avec des généralités sur ces dernières et une séance pratique d’extraction des huiles essentielles d’Arachide, de Lin, Sésame….

La 3ème séance portera sur la “Saponification” (réaction chimique qui permet la fabrication du savon) et sera suivi d’une séance théorique et pratique sur ce procédé.

Enfin la 4ème et dernière séance sera consacrée aux gels et crèmes ainsi qu’à la formulation des gels de massage, des gels cosmétiques et des crèmes cosmétiques.