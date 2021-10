Les artisans et artisanes de “Wiki PAM”, cluster des plantes aromatiques et médicinales, d’”Oleart”, cluster des produits en bois d’olivier de Sidi Bouzid et Sfax et du nouveau cluster de tissage artisanal, du village de Dekhilet Toujane (Gabès) et de celui de Belkhir (Gafsa), exposent leurs articles dans un stand spécial, au Salon de la création artisanale (du 1er au 10 octobre 2021, au parc des expositions du Kram).

Il y a également, les artisans dans la poterie traditionnelle au Sers (Kef) et Berrama (Siliana), tous soutenus par le projet Action collaborative pour les exportations artisanales (ACEA), financé par l’Ambassade Américaine et mis en œuvre par FHI 360, en partenariat avec l’ONAT.

“Huit groupements de développement agricole membres du cluster ” Wiki PAM “, dans le Nord-ouest de la Tunisie, sont présents et mettent à la disposition du grand public une sélection premium d’huiles essentielles et végétales ainsi que des plantes séchées et des hydrolats fabriqués de façon artisanale, dans le respect de la nature et des normes de production internationales”, a fait savoir, vendredi 1er octobre 2021, l’Office national de l’artisanat (ONAT).

Neufs artisans d’ “OLEART” participent au salon et exposent plus d’une centaine de produits allant des ustensiles de cuisine, aux objets d’art et de décoration.

Dans le même stand, deux artisanes de Dekhilet Toujane mettent en avant leur savoir-faire afin de représenter la richesse de leur héritage berbère qu’elles transforment en un riche langage visuel ornant les tapis et kilims.

ACEA a été conçu pour favoriser des chaînes de valeur artisanales plus compétitives, conduisant à une croissance économique durable et une augmentation des exportations grâce à la formation de clusters économiques agissant en tant que plateformes inclusives pour les activités collaboratives des artisans bénéficiaires, à qui le projet offre l’opportunité d’améliorer leurs compétences techniques, d’élargir leurs activités locales et d’accéder à de nouveaux marchés internationaux.