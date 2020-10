Concilier passion et vie professionnelle, c’est possible et c’est le cas pour les femmes entrepreneurs de “Lahonna TN”, une plateforme de promotion et de mise en relation avec les clients, dédiée aux femmes entrepreneurs. Elle identifie les femmes qui participent activement, au développement économique de leurs régions, pour promouvoir leurs projets et leur offrir une plateforme de mise en relation avec les clients.

“Nous vivons une année 2020, difficile et Lahonna a été mis en place pour transformer cette période de crise en période de renouveau. Le projet consiste à offrir les conditions nécessaires aux entreprises dirigées par des femmes, pour réussir leur présence sur le digital, accroître leur notoriété et surtout explorer de nouveaux marchés.

Cette période doit être un levier pour accélérer le passage vers le digital en termes de communication et de vente” a indiqué à l’agence TAP, Leila Ben Khelil, manager marketing du projet.

“Elles sont actives, solidaires, autonomes, ambitieuses, créatives…… elles représentent bien la femme Tunisienne et la Tunisie dans toute sa splendeur et son ingéniosité”. Le design, la décoration d’intérieur, le monde des accessoires, les huiles essentielles, les bougies ornementales et artisanales, les tapis, les produits cosmétiques, les jouets artisanaux, la poterie, le cuivre et aussi l’éveil corporel et linguistique des enfants, les domaines diffèrent et l’objectif est unique pour toutes: exceller et se distinguer chacune dans son domaine, dans le respect des traditions ancestrales avec une touche de modernité.

Une page FB a été créée à cet effet, le 16 septembre 2020, mais nous travaillons sur le projet depuis quelques mois déjà, a-t-elle encore, précisé . Pour l’instant les bénéficiaires au nombre de 21 femmes actuellement, ont été choisies parmi les femmes entrepreneurs qui participent au projet FLAG et qui révèlent toutes les vertus et charmes exceptionnels de l’artisanat et des meilleurs produits typiques tunisiens.

Le projet FLAG (Femme, Leadership, Appui et Gestion) a pour objectif global de contribuer à améliorer l’autonomisation économique des femmes et de leur participation équitable à la croissance économique de la Tunisie, et comme objectif spécifique de soutenir la création d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat féminin dans des secteurs traditionnels et innovants ainsi qu’à la création d’emplois pour les femmes

En ce qui concerne les critères de sélection des sociétés bénéficiaires, Ben Khelil a souligné que les dossiers d’une centaine d’entreprises participant à ce programme ont été étudiés ainsi que leur page FB, leur réactivité sur les réseaux sociaux, leur présence sur Instagram et c’est de cette façon que les 21 bénéficiaires se sont distinguées.

“L’histoire a prouvé que les périodes les plus difficiles offrent les plus grandes opportunités. Les circonstances particulières que nous vivons actuellement, doivent pousser les individus à se dépasser, en redoublant d’ingéniosité.

Les participantes se surpassent en terme de créativité et de savoir-faire avec leurs produits et créations qui répondent aux besoins du marché local”, a-t-elle indiqué.

“La durée du projet va dépendre de son succès, nous en saurons plus d’ici la fin du mois d’octobre et le financement est entièrement détaillé sur notre page sur les réseaux sociaux. Pour l’instant ces entreprises ne visent pas encore le marché international mais si ça devait arriver elles seront bien entendu, accompagnées pour atteindre leurs objectifs”, a-t-elle précisé.

Lahonna est une initiative du projet FLAG qui s’inscrit dans le cadre du Programme ” MOUSSAWAT ” financé par la Commission européenne en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance.

Le projet est mis en place par l’association TAMSS, en partenariat avec les associations ” TCSE ” (Tunisian Center for Social Entrepreneurship), Pontes Ricerche et Interventi, et Oxfam Italia et les associés régionaux ADGS à Gafsa et UNFTK à Kairouan et ce, pour une durée de 36 mois à compter du mois d’octobre 2017. Lahonna est cofinancée par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté.