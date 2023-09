Des journées de contacts professionnels en mode Door to Door (porte à porte) à Milan (Italie), seront organisées du 6 au 9 novembre 2023, au profit de la filière des huiles végétales et essentielles par le Centre de Promotion des Exportations à travers son bureau à Milan, en partenariat avec le Projet PAMPAT, d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir.

Les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des produits cosmétiques naturels peuvent s’inscrire en ligne via le lien https://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/188 et ce au plus tard le 20 Septembre 2023, précise le CEPEX.

5 entreprises tunisiennes seront sélectionnées sur la base des profils des candidats et bénéficieront d’un accompagnement par un consultant italien ainsi que du représentant du CEPEX à Milan.

Le projet PAMPAT prendra en charge des frais de participation et d’hébergement des entreprises sélectionnées.