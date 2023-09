Un accord a été récemment signé entre l’association ” Investissement Développement Jendouba 2050 ” et le Groupement ” El Baraka ” de production des huiles essentielles et végétales, pour l’acquisition et la distribution des produits du groupement.

Composée de 53 femmes productrices de toutes sortes d’huiles essentielles, (basilic, lavande, cyprès, eucalyptus, etc), le groupement en question se heurtait à des problèmes de distribution des produits sur le double plan local et international, problème désormais résolu grâce à cet accord.

Un engagement qui serait à même de garantir la pérennité du projet, a souligné à l’Agence TAP, la présidente du groupement, Mabrouka Athimini, notant, qu’en contrepartie, le groupement est appelé à fournir des commandes qui répondent à des standards bien définis en termes de qualité et d’emballage.

Athimini a encore indiqué que l’appui apporté par l’Organisation internationale du travail (OIT), a permis d’élargir l’éventail des produits, et l’introduction de spécialités telles que la boiserie artisanale et la valorisation des cultures forestières et biologiques.

Pour sa part, le secrétaire général de l’association d’investissement et de développement Jendouba 2050, Saad Khalfaoui a fait savoir que le travail de prospection est déjà à pied d’œuvre pour contribuer à écouler ces produits, notamment au niveau des foires et expositions.