Les pertes annuelles de revenus fiscaux en Tunisie sont estimées à plus de 296 millions de dollars, soit l’équivalent de 805 millions de dinars (MD), selon le plus récent rapport de l’ONG “Global Alliance For Tax Justice”.

Ce manque à gagner en termes de recettes fiscales est du principalement à l’abus fiscal des entreprises (estimé à plus de 257 millions de dollars par an), et aussi à l’évasion fiscale à l’étranger (38 millions de dollars), précise l’ONG, dans son rapport “L’état de la justice fiscale 2020: la justice fiscale à l’époque du COVID-19”.

Le rapport a précisé également que ces pertes de recettes fiscales en Tunisie représentent 18,30% des dépenses publiques de santé et presque le salaire annuel de 64 887 infirmières en exercice.

A l’échelle mondiale, le rapport a fait savoir que dans le monde plus de 427 milliards de dollars d’impôts sont perdus chaque année, dont près de 245 milliards de dollars sont perdus, à cause de l’abus fiscal des sociétés multinationales qui transfèrent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux.

Les 182 milliards de dollars restants sont perdus au profit d’individus fortunés cachant des actifs et des revenus non déclarés à l’étranger, hors de portée de la loi, précise l’ONG, dans son rapport.

“L’Etat de la justice fiscale 2020” montre aussi que les pays du monde entier perdent en moyenne l’équivalent de 9,2% de leur budget de la santé au profit des paradis fiscaux chaque année.

Les pays à faible revenu perdent en moyenne des impôts équivalents à près de 52% de leur budget de la santé, tandis que les pays à revenu plus élevé perdent l’équivalent de 8,4%.