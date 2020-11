La Tunisie a adressé des demandes pour l’acquisition de 5 millions de doses du vaccin contre le coronavirus. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, qui s’exprimait lundi 30 novembre, en marge du lancement de la campagne nationale de vaccination contre l’hépatite A au Centre de protection de la mère et de l’enfant à cité Ezzouhour 4, Mehdi a ajouté que la Tunisie espère couvrir ses besoins de ce vaccin.

Le ministre n’a cependant pas cité les laboratoires auxquels la Tunisie avait adressé ces demandes d’acquisition du vaccin.

Il a indiqué que le pic de la pandémie du Coronavirus pourrait être atteint à la mi-décembre, appelant à cet égard à continuer de respecter les mesures préventives afin de contenir la maladie.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, avait récemment déclaré que le ministère de la Santé s’emploie à ce que la vaccination contre le Covid-19 couvre 20% des tunisiens afin de réduire le nombre de contaminations et de décès dus à cette maladie, soulignant que la priorité sera donnée aux personnes atteintes de maladies chroniques, celles ayant dépassé l’âge de 65 ans et au personnel du secteur de la santé et des secteurs vitaux tels que la douane et l’armée.

Louzir avait indiqué que la stratégie développée par le ministère de la Santé vise à atteindre un taux de vaccination de 50% de la population, estimant que les premiers lots de vaccin seront disponibles en Tunisie au cours du deuxième trimestre de 2021.