Très visible sur la scène entrepreneuriale tunisienne pendant des années, Raouf Ennaji en a disparu soudainement par un jour de janvier 2019 pour réapparaître au Canada depuis un peu plus de deux ans.

Début janvier 2020, la nouvelle vie canadienne du fondateur en 2012 -avec Poulina Group Holding (PGH)- et ancien directeur général de Kisses, la chaîne de magasins de cosmétiques, rachetée en 2017 par Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC) Group, le groupe fondé par Taoufik Chaïbi, a pris un nouveau tournant avec son recrutement comme chargé des relations d’affaires chez Desjardins, la première institution financière coopérative du Canada, présente en Tunisie à travers le Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) Tunisie, une institution de microfinance, créée en partenariat avec Africinvest.

Mais sa première expérience professionnelle au Canada, Raouf Ennaji l’a entamé avec Industrielle Alliance (IA), un groupe financier pour lequel il opère comme conseiller en sécurité financière. Un job que le Tunisien néo-canadien a décroché quelques jours seulement après son installation au Canada. Et ce n’est guère étonnant au regard de son profil, très pointu, et de son riche parcours.

Lorsqu’il entre sur le marché du travail pour la première fois en 1992, le manager en herbe a deux diplômes en poche : une maîtrise en sciences de la gestion (finance) et un MBA décrochés respectivement à l’Université de La Sorbonne (1983-1988) et à University Of San Diego (Californie, 1988-1991).

Avec, comme il le souligne sur son profil Linkedin, 26 années d’expérience dont près de dix ans dans le secteur du commerce de détail durant lesquels il a «appris à gérer des équipes, définir des objectifs, développer les stratégies pour les atteindre, imaginer des concepts et à en mesurer tout de suite l’impact sur les milliers de clients fidèles qui faisaient vivre nos enseignes », et 16 dans le conseil qui lui ont apporté «cette vision différente pour identifier très vite les problèmes de gestion, circonscrire les maux et imaginer des solutions concrètes pour rendre à nouveau l’entreprise profitable», Raouf Ennaji a de quoi séduire. D’autant qu’il affirme avoir une autre corde à son arc : «Communicant, sachant parfaitement fédérer mes collaborateurs autour d’un projet » et ayant «beaucoup de facilité à développer les affaires en nouant les contacts nécessaires».

Rien d’étonnant, donc, que pour son premier job il n’atterrisse pas n’importe où. En 1992, il est en effet recruté par le Groupe Bismuth comme directeur général adjoint. Ce groupe familial détenteur de la représentation de plusieurs marques internationales le charge de l’Oreal Tunisie.

Le jeune dga réorganise les procédures de fonctionnement de son site de production, et en optimise la politique commerciale et marketing. Cette première expérience dure quatre ans au bout desquels Raouf Ennaji tente l’aventure de l’entrepreneuriat.

En 1996, il crée Fatales, la première chaîne de magasins cosmétiques en libre service, qui sera rachetée en 2007 par le groupe Kilani.

Quatre ans plus tard, il fonde avec et pour Poulina Group Holding (PGH) une nouvelle chaîne de cosmétiques baptisée Kisses. Entre les deux ce n’était pas la première expérience. En fait, la relation s’est nouée en 2003.

En cette année-là, PGH engage Raouf Ennaji, qui avait la même année créé Strategic Management, un cabinet de conseil en marketing opérationnel et relationnel, comme consultant en stratégie avec pour mission de booster l’activité du complexe El Madina à Yasmine Hammamet. L’expert y parvient en organisant une série d’évènements d’envergure : M6 Music Life, un Concert pour la Tolérance de TF1 et Médina Multiplay, un festival de jeux vidéo, dont deux éditions se tiendront en 2007 et 2008.

Avant de mettre le cap sur le Canada, il lance en 2016 Business Focus, un cabinet de consulting spécialisé dans le développement d’outils marketing au service des entreprises. Mais en janvier 2019 et pour la deuxième fois dans sa vie –la première remonte à 2003- Raouf Ennaji décide de tout plaquer et de s’expatrier au Canada où il a déjà vécu il y a seize ans.

M.M.