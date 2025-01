Aziz Dougaz est issu d’une famille tunisienne, ce joueur de tennis a découvert sa passion dès l’âge de 5 ans, grâce à son père qui l’a emmené dans un club local. Encouragé par un entraîneur qui a décelé son potentiel, il n’a jamais quitté les courts de tennis. Avec un père travaillant dans le tourisme et une mère professeur d’espagnol, il a hérité d’une discipline qui l’a mené à quitter la Tunisie à 15 ans pour poursuivre sa formation en France, puis au Maroc grâce à une bourse ITF.

Il a continué son parcours aux États-Unis, étudiant à l’Université d’État de Floride tout en jouant au tennis universitaire. Admirateur de Rafael Nadal, son mental est forgé par des valeurs de persévérance et de combativité, qu’il applique grâce à une méthode originale : il note ses pensées et motivations pendant les matchs.

Fortement inspiré par Malek Jaziri et Ons Jabeur, il souhaite contribuer au rayonnement du tennis tunisien, une fierté pour lui. Fan de l’Espérance Sportive de Tunis et de Lionel Messi, perfectionniste et compétiteur, il jongle avec ses passions pour le tennis, les séries télévisées comme La Casa de Papel, et ses ambitions éducatives. Il valorise également le meilleur conseil reçu : vivre pleinement le moment présent et donner le meilleur de soi-même. (Source: ATP Tour)