L’excellence de l’éducation est une préoccupation majeure pour les citoyens tunisiens. Pour apporter des éclaircissements sur ce sujet, le Dr. Lobna Karoui nous propose une rencontre enrichissante avec le Dr. Moez Limayem, le septième président de l’Université de North Florida aux États-Unis. Moez Limayem est le premier Tunisien à occuper un tel poste dans une université américaine.

Au cours de cet échange exclusif, il partage les moments clés de son parcours, depuis ses études à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG) jusqu’à ses premiers mois en tant que leader d’une prestigieuse université accueillant 17 000 étudiants. La discussion entre le Dr. Karoui et le Dr. Limayem aborde également l’impact de l’intelligence artificielle sur le système éducatif.

Cet épisode promet d’être riche en apprentissages, offrant des pistes de renouveau pour le système éducatif et suscitant une vague d’enthousiasme, ouvrant de nouvelles perspectives pour la Tunisie et ses jeunes générations.

Président Moez Limayem

Université de North Florida

Le Dr. Moez Limayem a rejoint l’Université de North Florida en tant que septième président le 1er août 2022. Leader énergique et passionné, le président Limayem démontre un engagement indéfectible envers la réussite des étudiants. Tout au long de sa carrière, il a œuvré pour ouvrir des portes, améliorer les ressources et créer des expériences précieuses pour les étudiants.

Avant de rejoindre l’Université de North Florida, le président Limayem a servi pendant une décennie en tant que doyen Lynn Pippenger du Muma College of Business à l’Université de South Florida. Sous sa direction, le collège a affiché de forts taux de placement professionnel et un taux de rétention des étudiants de première année atteignant 95%. En collaboration avec son équipe, Limayem a renforcé le profil du collège, collectant plus de 126 millions de dollars en dons privés. Il a également dirigé les efforts universitaires liés à la préparation de carrière, aux stages et au développement des talents des étudiants. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé le poste de doyen associé pour la recherche et les programmes de troisième cycle au Sam M. Walton College of Business de l’Université de l’Arkansas.

Limayem a reçu de nombreux prix académiques et professionnels, notamment des distinctions reconnaissant ses efforts pour promouvoir la diversité et l’inclusion. En août, il a été nommé Ultimate CEO par le Jacksonville Business Journal. Limayem a reçu cette reconnaissance juste après avoir conclu sa première année en tant que président de l’Université de North Florida. L’année dernière, il a été désigné parmi les leaders d’affaires les plus influents de Tampa Bay en 2022 par le Tampa Bay Business Journal.



Entretien avecStratégiste en Intelligence Artificielle Appliquée pour des grands groupes internationaux.

Dr. Karoui est Présidente de l’association internationale «AI Exponential Thinker» qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations sur les opportunités des technologies dont l’intelligence artificielle et leurs potentiels risques. Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes. Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.