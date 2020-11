L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes a appelé samedi, à la création d’une plateforme régionale pour la formation et la formation des formateurs dans ce domaine destinée aux professionnels du secteur, outre la création d’un centre régional à Tunis chargé de la formation des formateurs.

Lors d’une visioconférence organisée par le conseil de l’Europe ayant pour thème ” consolidation de l’action inter-régionale pour la lutte contre la traite des personne dans les pays du sud de la méditerranée, avec la participation de la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et le Liban, les intervenants ont souligné l’importance de consolider la coopération entre les pays de la région et l’échange des données relatives à cette question, indique un communiqué publié par l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes.

Dans ce contexte, ils ont recommandé la mise en place d’une stratégie régionale commune en vue de lutter contre les réseaux de crimes organisés et la création d’une plateforme régionale en vue d’échanger les expertises dans le domaine de la formation et du suivi des victimes.

Ils ont également mis l’accent sur la participation de la société civile dans la prise en charge des victimes, le renforcement de la collaboration entre toutes les instances judiciaires dans les pays du sud de la méditerranée en matière de lutte contre la traite des personnes, la mise en œuvre des mécanismes transfrontaliers en les adaptant aux mécanismes nationaux et le suivi des programmes d’appui aux compétences élaborés dans les pays de la méditerranée, à l’instar du programme HELP.

Ont pris part à cette visioconférence notamment, la présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laabidi, le président de la commission nationale de coordination des procédures de lutte contre la traite des personnes au Maroc, Hichem Mlati et le chef de l’unité Help à la direction générale des droits de l’homme et de l’état de droit au conseil de l’Europe, Eva Pastrana.