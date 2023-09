La Tunisie participe, à partir de ce lundi et jusqu’au 29 de ce mois, aux travaux de la deuxième simulation régionale d’orientation des victimes de la traite des êtres humains dans le sud de la méditerranée, organisée en Espagne à l’initiative du Conseil de l’Europe en partenariat avec l’Union européenne.

Prennent part aux travaux de cette simulation plus de 100 experts, représentant de gouvernements, des professionnels (juges, procureurs, services médicaux et sociaux, inspection du travail), la société civile et les médias de 15 pays du bassin méditerranéen (Belgique, Cap-Vert, Egypte, Espagne, France, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Palestine, Portugal, Sénégal et Tunisie).

Cette 2ème simulation régionale débattra les procédures judiciaires en matière pénale, en particulier le rôle des acteurs de la justice ainsi que l’enquête et le procès équitable visant à mettre fin à l’impunité.

L’accent sera également mis sur l’importance de renforcer la coordination entre les parties prenantes pour garantir le respect des droits des victimes conformément à l’approche basée sur les droits de l’homme.