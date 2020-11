Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, en visite en Tunisie, a rencontré le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Cette deuxième visite, en l’espace de trois semaines, à un État membre africain, témoigne une nouvelle fois de l’engagement de l’OMT en faveur de la reprise du tourisme sur l’ensemble du continent et de son attachement à travailler en étroite relation avec les gouvernements à l’appui d’une croissance durable et de l’innovation.

Cet entretien de haut niveau a porté principalement sur les diverses possibilités, pour l’OMT, d’aider la Tunisie à mettre à profit la force du tourisme pour en faire un moteur du développement durable.

Pololikashvili et les autorités tunisiennes ont également évoqué le partenariat de l’OMT avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’actuel projet de fourniture d’un appui technique pour aider le secteur touristique tunisien à se relever de la pandémie.

Ensemble pour coopérer demain

Le secrétaire général de l’OMT a déclaré que «la Tunisie est un exemple de pays investissant efficacement dans le tourisme et qui tire parti de l’incroyable force du secteur pour promouvoir le développement et ouvrir des débouchés en grand nombre. Je tiens à remercier le Président Saïed pour son hospitalité chaleureuse et le soutien apporté au tourisme par son Gouvernement pendant la pandémie et au-delà».

Outre l’entrevue avec le président et le chef de gouvernement, la délégation de l’OMT s’est également entretenue avec le ministre tunisien du Tourisme, Habib Ammar, pour débattre de la collaboration actuelle et future. Dans le droit fil des grandes priorités de la direction de l’OMT, les échanges ont porté sur le développement du tourisme durable et la création d’emplois grâce à l’innovation, à l’éducation et aux investissements, et sur un tourisme au service du développement rural.

Investir dans l’avenir de l’Afrique

Toujours suivant les priorités centrales de l’OMT, et en particulier l’engagement en faveur de la mise en valeur des talents et la promotion de l’éducation, le secrétaire général a fait une intervention lors de l’ouverture du Tunisia Hospitality Symposium. Le Symposium se tenait à l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC Carthage), la première et la plus prestigieuse école de commerce de Tunisie.

Le secteur des services dont le tourisme fait partie est l’un des deux principaux secteurs économiques de la Tunisie. D’après les données de l’OMT, les destinations africaines ont connu une baisse de 99 % des arrivées de touristes internationaux au deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019. En étroite relation avec les États membres de tout le continent, l’OMT a revu le Programme d’action 2030 pour l’Afrique à la lumière de l’impact de la pandémie de Covid-19 et dans l’optique de contribuer à un redressement durable.