Le programme de “modernisation des établissements éducatifs”, qui s’étale de 2017 à 2021, sous la tutelle du ministère de l’Education, a pour objectif la réalisation de 59 nouveaux établissements éducatifs dans diverses régions du pays et la réhabilitation de l’infrastructure de 384 autres établissements. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Education nationale, Fathi Sellaouti, lors d’une visite qu’il a effectuée, vendredi 27 novembre, dans deux collèges situés à Tunis et à l’Ariana et réalisés dans le cadre dudit programme.

A cette occasion, Sellaouti a expliqué aux médias que ledit programme, financé par le gouvernement tunisien, la BEI, la Banque allemande de développement et l’Union européenne (UE), pour une valeur de 220,5 millions d’euros (714 millions de dinars), a atteint sa deuxième phase, qui prévoit la réhabilitation des écoles primaires et la construction de nouvelles écoles dans plusieurs régions du pays.

Le programme a permis, jusqu’à présent, la réalisation de 20 nouveaux établissements éducatifs, ainsi que la réhabilitation et l’entretien de 261 autres établissements, répartis entre collèges et lycées publics.

A cette occasion, Sellaouti s’est rendu au collège “Ain Zaghouan” nouvellement créé dans la région des Jardins de Carthage (gouvernorat de Tunis) et qui a démarré ses activités au début de cette année scolaire, ainsi qu’à un collège dans la région de La Soukra (gouvernorat d’Ariana), dont les travaux sont en cours de réalisation.

La première tranche du budget qui a été allouée à la réalisation du collège Ain Zaghouan d’une capacité de 600 élèves, s’est élevée à 3,2 millions de dinars, dédiés à la construction de sept salles de classe, 5 salles spécialisées, une salle de révision, un centre socio-culturel, un espace sportif et un pavillon administratif.

Les nouveaux bâtiments éducatifs réalisés dans le cadre du programme de modernisation des établissements d’enseignement, sont respectueux de l’environnement et des principes de la construction bioclimatique, énergétiquement économiques grâce à l’isolation thermique des murs et des plafonds, l’utilisation de double vitrage et l’exploitation des énergies renouvelables avec des panneaux solaires pour la production de l’eau chaude et l’exploitation de l’eau de pluie.

A noter que le projet de “modernisation des établissements éducatifs” vise également la formation d’un certain nombre de cadres du ministère de l’éducation dans le domaine du développement durable et de la gestion de projets et à doter un certain nombre d’établissements éducatifs d’équipements technologiques et scientifiques de pointe.

Le ministre de l’Education était accompagné de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, de celui de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, et du directeur de la Banque allemande de développement à Tunis, Sven Neunsinger.