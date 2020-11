Le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle, Kamel Déguiche, a dévoilé, vendredi 27 novembre 2020, soit dix jours après sa visite au Qatar, les principaux accords convenus avec les hauts responsables qataris en matière de promotion et d’appui aux secteurs de la jeunesse et du sport tunisien.

Déguiche, qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse, à la maison des Fédérations, a d’abord annoncé l’intention partagée des deux parties d’accroître considérablement la main-d’œuvre tunisienne au Qatar.

Il évoque même un doublement de la communauté des ressortissants tunisiens résidents au Qatar qui devrait ainsi passer de 29 000 actuellement à 50 voire 60 000 prochainement.

De ce fait et pour accompagner cette mesure, une réactivation de la plateforme numérique de l’intégration professionnelle est programmée.

Cette plateforme offrira des demandes d’emploi actualisées et au diapason des besoins du marché de l’emploi qatari, en termes de main-d’œuvre, outre une base de données englobant les spécialités tunisiennes requises dans différents domaines, entre autres l’enseignement, la médecine et les technologies.

Par ailleurs, la question de la réactivation de la Commission technique mixte tuniso-qatari en matière d’emploi est, aux dires du ministre, au premier plan de la coopération entre les deux pays, et devrait démarrer à partir de décembre prochain.

Autre accord complémentaire et en phase avec les mesures précédemment citées; l’ouverture d’un centre de visas de travail au cours du mois de janvier 2021 pour contrer les contrats de travail fictifs. Une mesure qui, notons-le, intervient avec un léger retard en raison de la pandémie liée au Coronavirus.

Dans le domaine de la jeunesse, Kamel Déguiche précise avoir convenu avec son homologue qatari, Salah Ben Ghanem Al-Ali, de renforcer les investissements dédiés au sport à travers la création et le financement de projets communs.

Ces projets, a-t-il expliqué, seront définis par le côté tunisien en encourageant les sociétés qataries à investir en Tunisie, tout en coordonnant avec la Commission d’investissement au niveau de leur réalisation effective.

En outre et dans le cadre des préparatifs engagés en prévision du Mondial de football 2022, les deux parties ont convenu d’impliquer les compétences tunisiennes dans l’organisation de cet événement, avec la possibilité de rééditer l’expérience lors des prochaines grandes échéances sportives que le Qatar abritera.

Dans le même cadre, le ministre tunisien a formulé le souhait de voir les supporters tunisiens bénéficier de leurs propres gradins lors du mondial 2022.

Autre mesure: l’accord de principe du côté qatari de trouver des sources de financement pour la réhabilitation de l’infrastructure sportive tunisienne, en faisant appel aux sociétés de “naming” et en favorisant le partenariat public-privé.

A ce propos, Déguiche espère voir les férus tunisiens de football profiter de terrains amovibles voire rétractables.

Le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle avait, rappelle-t-on, accompagné le président de la République, Kais Saied, lors de sa récente visite de deux jours au Qatar. Une visite qui intervient alors que la Tunisie traverse une phase de crise socio-économique accentuée par les répercussions de la pandémie liée au coronavirus.