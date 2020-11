“Les cercles de réflexion de la Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts”, c’est l’intitulé d’une nouvelle manifestation organisée par le Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts (MMCA).

Les Cercles de l’Académie de la Méditerranée pour la Culture et les Arts au CCIH – MMCA se dérouleront sous forme de rencontres thématiques régulières autour de questions déterminantes qu’ils poseront avec la participation de nombreux invités. Ils constitueront une sorte d’Agora contemporaine dédiée à la réflexion, la critique et la construction de visions claires et éclairées à partir de sujets culturels et artistiques cruciaux tant sur le plan local que régional ou international.

Ces rencontres se veulent en définitive l’occasion de promouvoir la réflexion et la créativité afin de maintenir le dialogue et de soutenir la construction de ce qui constitue le ” point commun de l’humanité “.

Le lancement de ce nouveau rendez-vous culturel et intellectuel aura lieu le 27 novembre 2020 à Dar Sebastian qui abrite le CCIH à Hammamet. Il verra la tenue d’une première session intitulée ” Les Tunisiens en 2020 … Points de vue et perspectives à propos d’une décennie “, qui sera animée par Tej El Molk Aouicha. Les hôtes Abdelaziz LABIB, Mohamed JOUILA et Hassen AHMADI aborderont le thème de ce premier cercle d’un point de vue philosophique, sociologique et médiatique.

Cette manifestation se donne pour mission d’être un espace d’accueil pour les travaux et les expérimentations tunisiennes d’ordre intellectuel et artistique de grande facture et ayant un lien privilégié avec des mouvements similaires en Orient, en Occident et, surtout, dans le bassin méditerranéen.

Elle se propose de créer une série de cercles de réflexion dont la mission est d’établir une plateforme cyclique permettant de développer la communication entre le public du CCIH – MMCA et les différents intellectuels et actants de la culture et des arts tunisiens.

Ces cercles, composés de diverses personnalités se relayant autour de nombreux sujets, accueillent également des artistes, penseurs ou philosophes originaires de différents pays.

Ces collaborations sont envisagées non seulement du point de vue du rapprochement de la culture tunisienne des autres expériences, mais aussi de celui de l’enrichissement du débat autour des points communs qui fondent l’humanité. En effet, favoriser le contact avec l’Autre, l’échange et le partage des idées est la condition de la compréhension et de l’harmonie entre des visions et des cultures hétéroclites.