Dédié au chant lyrique et à la musique symphonique de tous les temps, le rendez-vous artistique annuel “Dar Sébastian fait son opéra” s’est ouvert hier mercredi 15 février au Centre culturel international de Hammammet (CCIH) pour se poursuivre jusqu’à dimanche 19 février 2023.

Le programme de cette édition 2023 est ponctué en tout par 5 soirées et 9 spectacles. L’ouverture a été par deux prestations : “Con Spinto Poetico” avec la soprano Henda Ben Chaabane, Youssef Messaoudi (clarinette) et Bassem Makni (piano) ainsi que “La Vie d’une Femme” avec la Mezzo-soprano Emira Dakhlia en compagnie d’ Emmanuelle Houerbi (piano) et Meriem Belkhiria (violoncelle).

Pour les passionnés d’un voyage temporel et l’immersion dans le lustre des récitals de chants lyriques, le programme se poursuit avec sept spectacles dont voici le calendrier:

Jeudi 16 Février :

17h30 : “Le Nozze Di Due Voci” avec la soprano Nesrine Mahbouli, le basse-baryton Montassar Bezzez et Bassem Makni (piano)

18h30: “Viaggio lirico” avec le baryton” “Contre ténor” Bahaeddine Ben Fadhel et Ilyes Blagui (piano)

Vendredi 17 Février :

17h30: “Rêve Lyrique” avec la soprano Henda Ben Chaabane et Farah Ben Youssef (piano)

18h30: “Melodia Strings” avec les deux soprano Wissal Frih et Ranim Zghidi Megdiche avec Youssef Naccache (Violon), Bayrem Haj Abdallah (Violon), Youssef Mohamed (Alto) et Fedi Mhamdi (Violoncelle)

Samedi 18 Février :

17h30 : “Paroles Passagères” de Ouanes Khligéne et Fadi Ben Othman avec l’invité d’honneur Haithem Hadhiri. Le spectacle sera donné par la mezzo soprano Zeineb Cherif en compagnie de Mehdi Trabelsi (piano), Yassine Guettat (Violon), Hafedh Mootamri (Alto) et Farouk Shabou (Violoncelle)

Dimanche 19 Février :

17h30: “La Mélodie des vagues” avec la mezzo-soprano Maram Bouhbel, Youssef Messaoudi (clarinette) et le quatuor à cordes: Racem Dammak (Violon), Mohamed Bouslama (Violon), Afif Bouslama (Alto) et Farouk S’habou (Violoncelle).

Il est à noter que le prix du ticket est de 20 DT.