Les rendez-vous artistiques phares de Dar Sebastian à Hammamet pour le mois de Ramadan reviennent cette année et affichent leurs couleurs. Dans ce contexte, le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) – Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts – annonce une nouvelle édition des “Nuits de Ramadan, Layali el Kamar”, intitulée “Au clair de la Lune”, qui se tiendra du 14 au 22 mars 2025.

Lancé en 2019 avec au menu du tarab, malouf, musique soufie, latine etc, ce nouveau rendez-vous du mois de Ramadan dans sa version 2025 met à l’honneur les musiques et les contes populaires méditerranéens, ouvrant une fenêtre sur le riche patrimoine culturel de la Méditerranée. L’événement aspire à offrir une expérience culturelle unique en mettant en lumière cette synergie entre l’expression musicale et l’art du conte, tout en soulignant les valeurs partagées qui unissent les peuples méditerranéens.

L’objectif de cette édition est de raviver le patrimoine oral populaire à travers des spectacles qui racontent les histoires des villes et ports méditerranéens et de renforcer le dialogue culturel en réunissant des artistes des deux rives de la Méditerranée en leur offrant un espace d’expression pour présenter leurs différentes cultures à travers des performances artistiques originales. Le thème de cette édition met en valeur le patrimoine culturel populaire en documentant les contes traditionnels et en les adaptant dans une version contemporaine, en phase avec les évolutions de l’art moderne.

En parallèle, ces nuits ramadanesques cherchent dans le sillage à promouvoir le tourisme culturel dans la région, mettant en avant le Centre Culturel International de Hammamet comme un lieu culturel de premier plan et un centre d’échanges culturels et artistiques incontournable dans la région.

Dans ce contexte, un appel à participation est lancé, avec une date limite fixée au 31 janvier 2025, invitant les artistes, musiciens et conteurs à soumettre des projets créatifs mêlant musique et conte populaire. Les spectacles sélectionnés seront présentés lors de soirées ramadanesques dans le cadre authentique et mythique de Dar Sebastian.

Les projets retenus devront valoriser les contes populaires illustrant l’esprit des villes et ports méditerranéens, faisant de ces récits un pont entre l’histoire des peuples et leurs cultures.

Les spectacles devront démontrer une créativité particulière dans l’intégration de la musique et de l’art du conte, offrant ainsi une expérience artistique immersive dans des univers culturels riches et variés, à travers les âges.