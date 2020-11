AfricInvest, une société panafricaine d’investissement et de services financiers et l’un des investisseurs en private equity les plus expérimentés du continent, vient d’acquérir une participation minoritaire dans Fidelity Bank Ghana Limited, la plus grande banque ghanéenne privée.

L’acquisition a été effectué à travers ses deux fonds, AfricInvest Fund IV et FIVE (AfricInvest Financial Inclusion Vehicle), auprès de Kagiso Tiso Holdings Proprietary (“KTH”), une société d’investissement privée sud-africaine, annoncent, mardi, Afrikinvest et Fidelity Bank Ghana, dans un communiqué conjoint.

Créée en 1998, initialement en tant que maison d’escompte, Fidelity Bank a obtenu sa licence de banque universelle en 2006.

La banque ghanéenne propose une gamme complète de produits et services innovants dans le commerce de détail et les entreprises, à travers un réseau de succursales en constante croissance et divers canaux numériques.

Elle fournit également des services de banque d’investissement via sa filiale à 100%, Fidelity Securities Ltd., ainsi que des services bancaires offshore via sa filiale à 100% ” Fidelity Asia Bank Ltd “, à Labuan, en Malaisie.

La banque s’est engagée dans un plan de transformation numérique par le biais d’une stratégie quinquennale visant à devenir l’une des trois premières banques du Ghana.

Julian Opuni, directeur général de Fidelity Bank, a déclaré: “Alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance en tant que banque, le fait d’avoir un investisseur expérimenté comme AfricInvest nous renforcera et nous propulsera dans notre volonté de devenir l’une des trois principales institutions financières Ghana.”

Skander Oueslati, directeur des investissements d’AfricInvest, a déclaré: “Nous sommes heureux de nous associer à Fidelity Bank dans sa stratégie de transformation pour devenir un acteur clé de l’écosystème financier du Ghana “.

Et d développer ” la transaction reflète le type d’investissements qu’AfricInvest poursuit, en mettant l’accent sur la croissance durable, l’innovation, une forte capacité de gestion et une visibilité claire sur la création de valeur pour les parties prenantes. Nous sommes ravis de jouer un rôle dans ce voyage et nous apporterons notre soutien total en tirant parti de notre réseau et de notre expertise “.